Sin amigos del sexo opuesto y compartiendo contraseñas: Las reglas del matrimonio entre británica y millonario de Dubái

08 sept. 2023 - 10:30 hrs.

Soudi Al Nadak, una británica de 26 años que se casó con un empresario de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, reveló algunas de las reglas que debe cumplir en su matrimonio.

La mujer, que es ama de casa y se dedica a los negocios, conoció al empresario Jamal Al Nadak, de 32 años, hace siete, mientras ambos estudiaban en la universidad.

Soudi, que lleva tres años de matrimonio con Jamal, utilizó su cuenta de TikTok para contar algunos detalles de su matrimonio, en un video titulado: "Lo más difícil de estar casada con un millonario en Dubái".

Jamal y Soudi Al Nadak (Instagram)

"La gente siempre asume que soy cazafortunas y que Jamal me está usando por mi cuerpo, pero ese no es el caso, nos amamos de verdad, pero él no puede evitar decir que es millonario y que a mí me encanta comprar", indicó de entrada.

Aunque se conocieron en la universidad por amigos en común y se solían encontrar en fiestas, Jamal invitó tres veces a salir a Soudi antes de que ella aceptara tener una primera cita.

"En nuestra primera cita me mimó por completo, me llevó al mejor restaurante de Dubái, me recogió en su auto de lujo e incluso después de la cita me llamaba todo el tiempo y no podíamos dejar de hablar", reconoció, según Daily Mail.

Las reglas del matrimonio

La mujer sinceró que su matrimonio tiene ciertas reglas como: no tener amigos del sexo opuesto, conocer las contraseñas del otro y tener siempre su ubicación disponible.

"Jamal y yo no nos ocultamos nada, tenemos comunicación abierta, tenemos las contraseñas de cada uno. Siempre mantenemos nuestras ubicaciones encendidas cuando estamos separados para saber dónde estamos", detalló la empresaria, para luego agregar que "no tenemos amigos del sexo opuesto".

Jamal y Soudi Al Nadak (Instagram)

Soudi también contó que tiene especial cuidado con su apariencia personal y con el contenido que comparte en redes sociales, para respetar a su marido y la familia de este.

"Siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, mis uñas y mi maquillaje. Siempre tengo cuidado con lo que comparto en las redes sociales para respetar a Jamal y su familia, ya que tienen una comunidad cerrada", reconoció.

Sobre el ostentoso estilo de vida que lleva y que expone en sus redes, detalló que es la forma de vivir que tiene desde antes de su matrimonio.

Jamal y Soudi Al Nadak (Instagram)

"Siempre estuve acostumbrada a un cierto estilo de vida con dinero y Jamal fue capaz de proporcionármelo", aseveró.

Soudi también tuvo el tiempo de bromear sobre quienes la molestan por ir constantemente a tiendas lujosas.

"Mentiría si dijera que es fácil todos los días, ya que recibo muchos comentarios horribles a diario, así que simplemente voy a Dior para sentirme mejor", finalizó.

