Escuchan sonido de "golpes" bajo el agua durante búsqueda de submarino desaparecido

Rescatistas provistos de un sonar detectaron este martes un sonido de "golpes" bajo las aguas del Atlántico Norte, en medio de la búsqueda de un sumergible desaparecido hace dos días, informaron medios que citan comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Un avión canadiense P-8 involucrado en la búsqueda "escuchó sonido de golpes en el área cada 30 minutos. Cuatro horas después, un sonar adicional se desplegó y el golpeteo se seguía escuchando", según un correo electrónico interno enviado a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, según la revista Rolling Stone.

"Likely signs of life" detected in area where Titanic sub went missing, according to group involved in the search pic.twitter.com/BR8atB5hRx