Murió la mujer que despertó durante su propio velorio hace una semana en Ecuador

17 jun. 2023 - 18:38 hrs.

Bella Montoya, mujer ecuatoriana de 76 años que "revivió" en su propio velorio el pasado viernes 9 de junio, finalmente falleció oficialmente una semana más tarde, el recién pasado viernes 16.

Cabe recordar que el caso de la mujer llamó la atención mundial, luego de que su muerte fuera declarada previamente por parte de un hospital de Babahoyo, Ecuador, pero cuando abrieron el ataúd para vestirla, su familia descubrió que todavía estaba respirando.

La muerte oficial de la mujer

Tras despertar en su propio velorio el pasado 9 de junio, luego de que un médico la diera por muerta, por lo que estuvo varias horas en un ataúd, Bella permaneció siete días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Martín Icaza de Babahoyo, "en condiciones críticas y con diagnóstico de Evento Cerebrovascular Isquémico", según declaró el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

Fue en este lugar, en que la entidad sanitaria confirmó su deceso y detalló que "recibió durante su estancia hospitalaria la atención médica integral y evaluación periódica por parte de especialistas del hospital. Así mismo, se desarrolló la respectiva auditoría médica para este caso".

Además, desde la cartera de Salud de Ecuador indicaron que “el Hospital Martín Icaza expresa a sus familiares las más sentidas condolencias” y solicitaron a los ciudadanos “mantenerse informados por fuentes oficiales”.

#COMUNICADO | Adulta mayor con vigilancia permanente de @Salud_Ec falleció, siete días permaneció en la UCI del Hospital de Babahoyo.



Lamentamos el deceso y expresamos nuestras condolencias a sus familiares .



Más detalles ⬇️ pic.twitter.com/8ADwMb8ctV — Coordinación Zonal 5 🇪🇨 (@Salud_CZ5) June 17, 2023

Despertó en su propio velorio

Anteriormente, según contó el hijo de Bella, Gilberto Balberán Montoya, a RostrosEcuador, su madre padecía problemas al corazón e hipertensión, por lo que tras sentirse mal, acudieron hasta el Hospital Martín Icaza. En el lugar, y luego de un par de exámenes, el médico de turno la dio por fallecida.

Tras los trámites de rigor, la mujer fue puesta en ataúd el pasado viernes 9 de junio y luego llevada hasta su hogar para ser velada. Fue en el momento en que familiares le fueron a cambiar ropa en que se percataron que respiraba, e incluso tuvo movimientos, a lo que uno de sus cercanos consignó que "está respirando".

Un video muestra los momentos posteriores a que se percataran que Bella estaba viva, tras lo cual llamaron a los servicios de emergencia.

¡REVIVIÓ EN SU #VELORIO! 😨



En #Ecuador, un doctor dio por #muerta a una señora de 76 años pero horas más tarde la mujer se levantó en su #ataúd y quedó grabado en #video. https://t.co/UJcLjFd9JI pic.twitter.com/MkQhP4Np3i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 10, 2023

La familia logró llevarla hasta el mismo centro asistencial al que concurrieron la primera vez, donde esta vez fue atendida de forma correcta. "El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala", remarcó el hijo de la afectada en aquel momento.

