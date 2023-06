"Si no lo reclaman, es tuyo": Le transfirieron casi $40 millones a su cuenta bancaria por error y tuvo que quedárselos

02 jun. 2023 - 19:00 hrs.

Viral se ha vuelto la historia de una popular tiktoker estadounidense, quien dio a conocer cómo recibió accidentalmente alrededor de 50 mil dólares (casi 40 millones de pesos chilenos) en su cuenta bancaria, y tuvo que quedárselos.

Aprille Franks, la joven tiktoker, quien también es coaching de estilo de vida y negocios en Las Vegas, sostuvo que pudo quedarse con todo el dinero y utilizarlo para comprarse una casa y un automóvil sin problemas legales, ya que el banco no siguió su propia política con respecto a errores en las transacciones.

La transacción era legítima

Recientemente, Aprille compartió con sus seguidores de TikTok la increíble historia de cómo hace años recibió una carta en la que le informaban que le habían depositado $50.000 dólares en su cuenta bancaria.

Desde un principio la joven asumió que se trataba de algún tipo de error, por lo que contactó a sus amigos y familiares para averiguar si es que alguno de ellos le había depositado aquella gran cantidad de dinero por accidente.

Después de que todos a quienes contactó le negaran haberle enviado el dinero, Aprille llamó de inmediato al banco para informar del error. Sin embargo, desde la entidad bancaria rechazaron admitir que el dinero había sido enviado a la cuenta equivocada, por lo que le informaron que la transacción era legítima.

“Si no lo reclaman, es tuyo”

Tras esto, reveló en TikTok que optó por buscar asesoramiento legal tras no tener idea de qué hacer con su nueva riqueza. “Fui a ver a un abogado, porque pensé: ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuál es la ley?”, señaló.

“El abogado me dijo exactamente que hiciera esto. Me dijo: 'Denuncia de nuevo, documenta todo y no toques nada del dinero durante 30 días'”, puntualizó.

El abogado también le dijo a Aprille que debía hacer una declaración pública, con el objetivo de que cualquier persona que creyese que el dinero podría ser suyo pudiera, junto a las evidencias correspondientes, presentar un reclamo, sin embargo, nadie exigio el dinero.

En ese sentido, el abogado le manifestó a la joven que podía quedarse con la fortuna. “Dijo que si no lo reclaman, es tuyo”, recalcó.

Es así que Aprille se gastó la mitad del dinero en una casa, un auto y otros bienes, cuando meses más tarde, un abogado enviado por el banco le pidió un reembolso del dinero. No obstante, ella le respondió que tenía derecho a quedarse con el dinero porque había informado el error y el banco no había seguido su propia política.

Finalmente, declaró en TikTok que “cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien”.

“No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada”, cerró la joven.

