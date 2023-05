"Mi cerebro explotó": El relato de joven que estornudó y sufrió un derrame cerebral

30 may. 2023 - 16:00 hrs.

Como una segunda oportunidad de la vida. De esa manera interpreta un joven de Estados Unidos el inusual incidente que vivió tras sufrir un derrame cerebral provocado por un estornudo.

Se trata del caso de Sam Messina, de 26 años, quien hoy es estudiante de la Universidad de Alabama y dueño de una empresa de marketing digital.

"Casi muero"

Fue en 2016 que Messina soltó un estornudo que le generó una abundante hemorragia nasal.

De acuerdo a declaraciones reproducidas por el New York Post, el joven recordó que "mi cerebro prácticamente explotó y el coágulo salió de mis fosas nasales". "También me provocó un derrame cerebral, así que me desmayé y casi muero", agregó.

Antes de quedar inconsciente, Messina pudo contactarse con su mamá y su novia, las que lo sacaron de su departamento para poder llevarlo al hospital.

Al ser atendido, los médicos diagnosticaron una malformación arteriovenosa, afección que provoca un enredo de los vasos sanguíneos que conectan las arterias con las venas del cerebro.

Según lo consignado por el citado medio, Messina tenía un coágulo de sangre latente que, si bien ya se habría encontrado roto, se desencadenó por el estornudo.

Las oportunidades tras el incidente

Tras el hecho, Messina debió ser intervenido en cuatro oportunidades para poder eliminar el coágulo. Además, se usaron 27 grapas para poder coser su cabeza y tuvo que pasar un mes en recuperación.

Durante ese lapso, el joven pudo poner el foco en desarrollar su emprendimiento y trabajó en reconocidas marcas.

A su vez, cooperó en motivar a otras personas que empezaban a sumergirse en el mundo del emprendimiento y que no encontraban la motivación necesaria para crear una empresa propia.

"Esto puede parecer una locura, pero me alegro por el estornudo, el aneurisma cerebral y la cirugía que me obligó a abandonar", le dijo al medio E!

