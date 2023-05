Le prestó su paraguas y decidió buscarla 7 años después mediante un insólito afiche que se hizo viral en Twitter

26 may. 2023 - 13:30 hrs.

Después de casi siete años, un hombre emprendió la aventura de encontrar a la mujer a quien le prestó su paraguas durante un día lluvioso en Argentina.

Ambos compartieron breves minutos, cuando caminaron juntos por las calles de Córdoba hasta llegar al departamento de ella. Pensando que el destino los volvería a reunir, Juan no le pidió el número telefónico a "Anto", por lo que perdieron la chance de mantener el contacto.

Una amiga del protagonista, Rosaria, publicó un particular afiche a través de redes sociales para dar con el paradero de la "chica del paraguas". En cierto sentido, el posteo captó la atención de varias candidatas con el mismo nombre, pero ninguna resultó ser la inolvidable joven.

"Te estamos buscando"

La historia partió el pasado miércoles 24 de mayo, cuando Juan y Rosaria compartían anécdotas de vida mientras estaban en su lugar de trabajo. Al contarle sobre "Anto" y sus deseos por volverla a ver, su colega hizo un cartel con un simple diseño que lo tituló: "Chica del paraguas, te estamos buscando".

Junto con pegarlo en un lugar de la oficina con acceso para el público, la mujer también publicó el afiche en su cuenta de Twitter, sumando miles de likes y retuits en la red social.

Anto mi amigo Juan te está buscando y hoy decidimos poner un cartel en la oficina @VivireNuevaCba pic.twitter.com/6GLoVTErZn — Rosaria (@roperazolo) May 24, 2023

En el mismo posteo, Rosaria contó lo que sabían de la famosa "Anto". Según lo que recordaba Juan, ella tenía "pelo castaño, ojos marrones (puede variar), llevaba mochila". Además, la caminata ocurrió durante la mañana de un día de noviembre de 2016 y que ella vivía en la zona cordobesa de Boulevard Illia, entre las calles Paraná y Salguero.

"Quiero aclarar que Juan no la 'está buscando hace 7 años'. Simplemente es una anécdota de oficina y nosotras le hicimos un cartel para tener el final de la historia. Juan ni siquiera tiene Twitter", comentó la usuaria.

Varias "posibles Anto"

A medida que le pedían actualizaciones sobre la búsqueda, varias mujeres se contactaron con ella para contarles que podrían ser la "Anto" que andaban rastreando.

Una de ellas le escribió lo siguiente: "No me acuerdo el nombre de tu amigo, pero me pasó esa situación. Me acuerdo de que fue por (calle) Estrada". Sin embargo, Rosaria le respondió que "lamento decirte que no eras vos, pero ojalá encuentres a tu Juan. Un abrazo grande".

Twitter: @roperazolo

Publicación generó varias bromas

Entre los miles de comentarios que generó la publicación hay divertidas bromas hacia esta infructuosa misión. Revisa algunas de ellas:

Mis congratulaciones al diseñador gráfico que hizo el dibujo de la chica con paraguas — Isa Guzmán V (@IsaGuz26) May 24, 2023

Es la primera vez en la historia que sirvió para algo el dibujo de una persona bajo la lluvia — Fausto Basado (@bogado_fausto) May 24, 2023

Anto y Juan encontrándose en el 2023 pic.twitter.com/QSB35bDCrO — Federico Dutto (@Fededu19) May 25, 2023

La mina: queres subir? Te hago un cafe y te presto una toalla para que te seques.

El pibe: nono gracias, igual me voy a volver a mojar.

*el pibe 7 años después* pic.twitter.com/PMqhG1c6lt — MacGyver (@tincholive) May 25, 2023

