Embarazada depositó por error los ahorros para su cesárea en una cuenta ajena: Pidió ayuda en redes y se hizo viral

Cuando faltaban pocos días para que Paula Meneza, residente en Catamarca, Argentina, diera a luz a su segundo bebé, algo inesperado sucedió. La mujer embarazada debía depositar parte del pago (55 mil pesos) de su cesárea y para ello recurrió a un local de Rapipago.

La joven, de 24 años, confundió el número de cuenta y depositó el dinero al destinatario equivocado, pública La Nación.

Al percatarse del error intentó resolverlo, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. El dinero de la cesárea estaba en la cuenta de alguien que ella no conocía. En la desesperación, Paula recurrió a las tan usadas redes sociales para hacer público su caso e intentar llegar a quien tenía su dinero.

Por la explicación y las pruebas que mostró en Facebook hizo viral su caso. Logró llegar a muchas personas con la intención de apelar a la buena voluntad del dueño de la cuenta beneficiada, que respondía al nombre de Maciel Héctor Orlando.

Fue tanto el esfuerzo que la joven conmovió a Alina, una mujer embarazada de Itatí que decidió apoyarla a encontrar a quien tenía el dinero de la cesárea.

Apoyo de Alina fue clave para la mujer embarazada

Alina también hizo un arduo trabajo, al punto que descubrió dónde vivía Maciel. A Paula la contactó Esteban, un intermediario que fue encontrado por Alina. El hombre le dio detalles de Maciel, le dijo que era muy humilde y que realizaba vírgenes.

Fue Esteban quien llegó a la casa de Maciel y, aunque no quiso hablar con Paula, no se negó a devolverle el dinero.

“Me dijo a través de la voz que no tenía problema en devolverme el dinero, que no se había dado cuenta, ya que solo utiliza la tarjeta para pagar y me hizo la transferencia al momento”, comentó Paula, teniendo así su historia un final feliz.

