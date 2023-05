Abuela se negó a cuidar gratis a su nieto, pidió 20 dólares por hora y fue aplaudida en redes sociales

22 may. 2023 - 11:00 hrs.

Una insólita situación fue la que relató una mujer de Estados Unidos a través de la red social Reddit, luego de que afirmara en ese espacio que su madre se había negado a cuidar gratis a su hijo recién nacido, pidiendo a cambio una remuneración de 20 dólares por hora (poco más de 16 mil pesos chilenos), por estar con su nieto.

De acuerdo a lo explicitado por la mujer en Reddit, ella y su esposo se encuentran en plan de ahorro para poder saldar una deuda que arrastran de una tarjeta de crédito. Y, considerando que ambos trabajan, encontraron una buena idea que fuera la abuela del menor quien se hiciera cargo del niño de apenas un año.

De esta manera, evitarían gastos relativos a una sala cuna, por ejemplo. Pero sus pretensiones se vinieron abajo cuando fue la propia abuela del niño quien se rehusó a hacer lo que le estaban solicitando de manera gratuita. Esto según consigna el medio Independent.

El descargo de la mujer

“¿Soy yo la imbécil si mi mamá se niega a ayudarme a cuidar a mi bebé mientras trabajo?", dijo la mujer en la red social.

Además, ahondó en que "mi mamá tiene 64 años, ha sido mamá y ama de casa desde 1992, y no ha sido parte de la fuerza laboral desde entonces".

“Entonces, ¿soy la canalla por querer que mi mamá, que, repito, está en casa todo el día (créanme, ella no hace nada más que mirar televisión y cocinar), cuide de mi bebé gratis mientras mi pareja y yo tratamos de arreglar nuestras finanzas?”, añadió.

Ante sus reclamos por el cobro que le había realizado su madre, la mujer no encontró apoyo en la red social, por el contrario, el resto de los usuarios le dieron el punto a la abuela del menor de edad.

“Lamento ser franco y grosero, pero tal vez no debiste tener un hijo si no puedes pagar para cuidarlo”, respondió un usuario. “Y si tu plan siempre fue volver a trabajar, debiste haberlo discutido durante el embarazo con tu mamá”, añadió otro.

“Tu madre no tiene la obligación de ser tu niñera”, dijo otro cibernauta. “¿Por qué tuviste un hijo con el que no pareces saber qué hacer? ¿Y por qué no resolviste todo esto antes?”, concluyó otro usuario.