Instagram vuelve a funcionar: Usuarios de redes sociales reportaron su caída mundial esta tarde

Instagram ha vuelto a funcionar con normalidad, luego de que durante la tarde de este domingo, usuarios de redes sociales reportaran la caída de sus servicios, lo que provocó problemas, sobre todo, al momento de actualizar el feed.

Hasta el momento, desde Meta, empresa matriz de la plataforma, no se ha entregado un comunicado oficial respecto al motivo de la caída momentánea de su red social.

Fueron muchos los usuarios alrededor del mundo, que a través de Twitter se manifestaron al respecto. A continuación hay una muestra de las reacciones:

Decirme que no soy el único gilipollas que ha quitado el wifi pensando que el internet no me iba y resulta que instagram se ha caido pic.twitter.com/xMcKP2SOfe