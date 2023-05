Su manicurista le detectó una mancha en su uña, fue al médico y le diagnosticaron una compleja enfermedad

Stacey Boss, una mujer de 32 años, recibió la preocupante noticia de que tenía cáncer, luego de acudir al médico por una marca marrón debajo de la uña del pulgar derecho, que fue detectada por su manicurista.

La mujer, de la ciudad de Glasgow, en Escocia, inicialmente creyó que la marca era un simple moretón debajo de sus uñas postizas.

"Me había acostumbrado (a la marca), y no fue hasta que alguien lo señaló, eso fue un momento grande e impactante", explicó en declaraciones reseñadas por New York Post.

Boss visitó a su médico de atención primaria antes de ser remitida a un dermatólogo, quien le diagnosticó un melanoma subungueal, un raro tipo de cáncer de piel que se encuentra debajo de la uña.

La afección puede tratarse cuando se detecta temprano, pero un melanoma puede ser fatal si se diagnostica demasiado tarde, según explicó la Asociación de la Academia Americana de Dermatología, consultada por el medio estadounidense.

Según la asociación dermatológica, esta enfermedad a menudo presenta señales como una raya oscura en el lecho ungueal (la piel debajo de la uña), una uña partida, levantada o una protuberancia debajo de la uña; síntomas que Boss dijo que experimentó.

El pasado mes de marzo, Stacey fue sometida a una operación para extirpar la uña y parte del hueso. De momento, deberá practicarse más pruebas para asegurarse que el melanoma no se haya diseminado a otras partes de su cuerpo, como los ganglios linfáticos.

Boss espera crear conciencia sobre este tipo de melanoma, instando a otros a tomar nota de los cambios sutiles en el cuerpo, especialmente en las uñas.

