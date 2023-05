Padres ganan demanda contra conocido restaurante luego que su hija se quemara con un nugget

12 may. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Unos padres ganaron una demanda contra McDonald's, luego que su hija de 7 años se quemara con un nugget de pollo, lo que la dejó con graves heridas en 2019, cerca de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos.

La madre de la pequeña -de 4 años en ese momento- explicó que todo comenzó una vez que se acercara a una de las ventanas de autoservicio, en la que pretendía comprar comida para su hija e hijo.

Ir a la siguiente nota

La mujer, llamada Philana Holmes, aseguró que recibió la comida y luego se la entregó a los dos pequeños que estaban dentro del auto, pero una vez que se fue, la niña comenzó a gritar, informó WSBT.

En ese instante, Holmes no sabía lo que estaba ocurriendo, así que detuvo la marcha. A partir de allí, captó que la niña tenía una quemadura en la pierna, por lo que procedió a tomar fotos con su celular.

¿Qué dijo la cadena de comida rápida?

Por su parte, los abogados que representaron a la cadena de comida rápida fueron enfáticos en señalar que la comida debía estar caliente para evitar el envenenamiento por salmonela.

No obstante, los padres de la niña -que terminó con quemaduras de segundo grado- dijeron que no hubo una capacitación adecuada para los empleados, ya que no advirtieron a los clientes de los peligros de la temperatura.

Por último, la empresa afirmó en un comunicado que "nuestros clientes deben seguir confiando en que McDonald's seguirá las políticas y procedimientos para servir Chicken McNuggets de manera segura".

Ahora será un segundo jurado el encargado de determinar cuánto pagará McDonald's USA y la respectiva franquicia, tanto a la niña afectada como a su madre.