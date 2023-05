200 kilos de pasta fueron botados en un bosque de Estados Unidos: Vecino habría resuelto su misterioso origen

Un extraño hallazgo ocurrió en un pequeño bosque en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. A través de un grupo de Facebook del municipio de Old Bridge, se dio a conocer sobre la extraña aparición de lo que serían más de 200 kilos de pasta ilegalmente desechados.

Fue Nina Jochnowitz, una vecina del sector, quien descubrió por primera vez y fotografío los restos de espagueti, penne y los macaroni conocidos como "coditos" que fueron eliminados al costado de un estero, que cruza por este barrio estadounidense.

Jochnowitz explicó en su publicación que regularmente participa en la limpieza del sector de manera voluntaria; usualmente encuentra muebles o restos de construcciones, pero en esta ocasión se trató de un "nuevo tipo de vertido", escribió.

La publicación se convirtió en un meme rápidamente, y tanto en Twitter como Reddit surgieron incontables comentarios que hacían juegos de palabras con lo extraña que era la situación.

"El principal sospechoso es un tipo llamado Al Dente", escribió un usuario. Mientras que otros indicaban que su compañero de delito era un tal "Lin Guini".

A pesar de lo gracioso que puede ser el misterioso descubrimiento, este podría generar un considerable impacto en el medioambiente.

"Podríamos pensar: ‘¿pero a quién le importa un poco de pasta?’. Pero los fideos tienen un pH que altera el del agua", comentó Jochnowitz a The Philadelphia Inquirer. "Es importante mantener este arroyo limpio, pues alimenta el suministro de agua de la ciudad", añadió la vecina.

Ante la denuncia, personal municipal acudió al sitio del suceso y removió "lo que parecían ser 15 barriles de pasta vertida ilegalmente a lo largo de un arroyo en un barrio residencial", explicaron las autoridades de la zona.

El personal también confirmó que, a diferencia de lo que decía la denuncia original, las montañas de pasta no estaban cocinadas, más bien, se habían ablandado por el contacto directo con la humedad.

Por el momento, las autoridades de Old Bridge desconocen el origen de la pasta, pero los vecinos presentaron a los medios estadounidenses sus teorías.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ