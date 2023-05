La NASA lanza dos pequeños satélites para monitorear huracanes y tormentas

La NASA lanzó el lunes dos pequeños satélites desde una base de Nueva Zelanda, para poder monitorear ciclones tropicales cada hora, como parte de un proyecto que busca mejorar las predicciones meteorológicas.

Estos nuevos rastreadores de tormentas, puestos en órbita en un cohete construido por la empresa estadounidense Rocket Lab, pueden sobrevolar huracanes (o tifones en el Pacífico) cada hora. Los actuales satélites solo pueden hacerlo cada seis horas.

Los investigadores podrán observar la evolución de las tormentas cada 60 minutos, explicó el científico de la NASA Will McCarty en una rueda de prensa sobre el lanzamiento de la misión TROPICS.

