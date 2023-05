Sismo de magnitud 6.3 se registra en región del centro de Japón

Un sismo de magnitud 6.3 sacudió este viernes la región de Ishikawa, en el centro de Japón, indicó la agencia meteorológica nacional, sin que hasta el momento se emitiera ninguna alerta de tsunami.

El temblor se produjo a las 14:42 hora local (05:42 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, según la misma fuente.

Ir a la siguiente nota

Se interrumpió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Nagano y Kanazawa, un popular sitio turístico, según la empresa de ferrocarriles, Japan Railway.

🌎🔥 #Earthquake Update Magnitude 6 quake hits Noto region in Ishikawa, Japan with Shindo of 6- via JMA report. Shindo 4 felt in multiple areas including Niigata and Toyama prefectures. Stay alert for further updates. #JapanQuake #震度6強 #震度6強の地震 pic.twitter.com/SEAda4n93R