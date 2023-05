Tiroteo en Atlanta: Confirman un muerto y cuatro personas heridas

Este miércoles 3 de mayo, se registró un tiroteo en un edificio del estado de Atlanta, en Estados Unidos. De momento, se confirmó la muerte de una persona, mientras que otras cuatro estarían heridas.

Además, el autor de los disparos se dio a la fuga y es intensamente buscado por la policía.

El hecho ocurrió en un edificio cercano a un hospital, en la ciudad de Midtown, en donde ingresó un hombre armado, para luego abrir fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

El Departamento de Policía de Atlanta señaló a través de su cuenta de Twitter que "estamos trabajando en una situación de un tirador activo dentro de un edificio en la calle West Peachtree".

"Se pide a cualquier persona en el área que se resguarde en su edificio. Se pide que cualquiera que no esté en el área, que se mantenga alejada", agregó.

Además, la institución publicó unas fotografías del sospechoso. En los registros se ve al presunto autor del ataque vestido con un polerón con capucha y una mascarilla.

"Según nuestra investigación preliminar, se cree que estas fotos son del tirador activo. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de esta persona debe llamar al 911. Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no debe ser abordado", señaló.

BOLO - Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM