"No hacemos daño a nadie": La historia de dos hermanos españoles que tuvieron hijos y sueñan con casarse

Ana y Daniel protagonizan una historia que ha estremecido a España. Y es que, al día de hoy, ambos tienen una relación de pareja e incluso dos hijos, y ya está entre sus planes poder casarse.

Lo particular de su vínculo es que ellos son nada más ni nada menos que hermanos (o medios hermanos, pues tienen el mismo padre), así que por el momento no es posible que puedan contraer matrimonio, puesto que está prohibido en el Código Civil de España.

La historia de la pareja

La historia se remonta a la infancia de Ana, cuando su padre la abandonó. Ella siempre pensó que tenía un "hermano lejano", producto de la relación de su padre con otra mujer, razón por la cual empezó a investigar por su propia cuenta, pese a no tener mucha información al respecto.

Así fue como contactó por Facebook a su progenitor, lo que derivó en que pudiese hallar a su otro hijo, su medio hermano, de nombre Daniel Parra, que en ese instante tenía 17 años.

Fue por medio de la mencionada red social que ambos comenzaron a conversar y tener una relación como hermanos, la que escaló al punto de llegar a ser novios a escondidas.

Así se mantuvieron un tiempo hasta que tuvieron dos hijos, lo que les valió una serie de críticas, incluso, de gente que no los conocía, informó Clarín.

"Nosotros nos amamos"

De acuerdo a lo anterior, Ana detalló que "hay personas que nos han escrito por redes diciéndonos que vamos a arder en el infierno".

Por ahora, Ana y Daniel buscan que su historia se haga más conocida para que se evalúe la posibilidad de cambiar alguna ley y con ello la visión que tiene la sociedad sobre ellos.

Respecto a su vínculo, Daniel indicó que "intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así".

"No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana", agregó.

Por último, Ana entregó un mensaje: "Nosotros nos amamos y eso es lo que debería prevalecer. No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad".

