Se reunió con una cita de redes sociales, pero le canceló cuando llegó porque utilizaba "muchos filtros"

20 abr. 2023 - 17:00 hrs.

Las redes sociales nos hacen conectar con personas de todas partes del mundo. Así es como muchos usuarios han llegado a conectar a tal punto de reunirse en persona y establecer una relación más allá de la amistad.

Sin embargo, a veces no todo resulta como uno pretende. Es por esto que en el último tiempo se han viralizado particulares casos de decepciones amorosas.

El especial caso de un usuario de TikTok

En este sentido, hace un tiempo se conoció el caso de un usuario de TikTok, conocido como "joee_delgado", quien contó la particular experiencia que tuvo con una cibernauta con que se reunió.

El joven explicó que fue víctima del llamado "catfish", que es básicamente cuando una persona crea un perfil falso, ya sea de Instagram, Twitter o Tinder, para engañar a otros usuarios y estafarlos.

En un video subido a TikTok, el protagonista de esta historia se grabó a sí mismo, mientras intercambiaba palabras con la joven que se había reunido, aunque quedó sorprendido al darse cuenta de los filtros que ella había utilizado en sus fotografías.

¿Qué le dijo el joven?

Al verla en persona, el usuario de TikTok le comentó: "No sé cómo explicártelo, no es mala onda, te lo juro. Siento que me estás haciendo como un catflish. O sea, sé que eres tú, pero en fotos te ves... no quiero ser mala onda".

La joven intentó explicarle que en verdad sí era ella. No obstante, él le manifestó que "no te pareces nada. Perdóname, pero no te pareces nada. Me pareciste muy guapa en redes sociales, en persona también te ves muy guapa, pero... No hagas eso, no uses tanto filtro".

El joven, que al parecer no tenía ánimos de seguir compartiendo con ella, se dio media vuelta y luego se fue, por lo que la cita no terminó concretándose.

La situación generó indignación en algunos cibernautas, quienes dejaron comentarios como "qué incómodo momento pasó ella", "eso es ser cruel" y "no hay necesidad de decirle eso a la chica".

