Limpiaparabrisas mata a taxista que se negó a que le limpiaran el vidrio en Perú

Un sujeto mató a un conductor luego de que este último no le permitió que le limpiara el parabrisas de su vehículo en Perú.

El limpiaparabrisas habría arrojado agua con jabón al vidrio a pesar de que la víctima le dijo que no, fue entonces cuando comenzó una fuerte discusión entre ambos.

El caso

El hecho ocurrió en Lima cuando la víctima, identificada como Gian Caro, un taxista de 30 años, llegó hasta la esquina de Grau con Abancay a bordo de su vehículo junto a su primo.

Con el auto detenido, el ambulante se acercó al auto de Caro para ofrecer el servicio de lavado, pero el conductor se negó al ofrecimiento.

"Se ha acercado un chico de nacionalidad venezolana a limpiar el carro, a lo que mi primo dijo que no porque estaba limpio. Entonces cerró los vidrios del carro para que no fastidie el chico", señaló el familiar del fallecido, al medio Ojo de Perú.

A pesar de la negativa, el individuo esparció el líquido en el parabrisas del taxi, lo que provocó la molestia del chofer. Posteriormente, el taxista bajó del automóvil y comenzó a discutir con el sujeto.

Cuando Caro subió de vuelta al vehículo fue atacado por el autor del hecho. "Él ha vuelto a subir al carro, cuando estaba por avanzar el sujeto le apuñaló a la altura del corazón, le ha atravesado incluso el pulmón", indicó el primo.

Medios peruanos consignaron que la víctima fue gravemente herida con una tijera. Mientras que testigos del hecho empujaron su vehículo para llevarlo a un centro asistencial para atenderlo, pero lamentablemente falleció.

La policía local logró la detención del homicida, quien se defendió diciendo que "no pensé nada, simplemente me estaba defendiendo. (Él) me agredió".