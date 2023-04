Joven demanda a sus padres por gastar el dinero de sus estudios en la lujosa boda de su hermano

06 abr. 2023 - 12:00 hrs.

Un verdadero drama familiar es el que vive una estudiante estadounidense tras descubrir que sus padres habían gastado el dinero de su educación. Si bien pudo haberse tratado de una emergencia financiera o médica, la joven descubrió que finalmente los fondos fueron utilizados con otro fin.

La afectada contó que su tía abuela había abierto una cuenta de ahorro para todas las mujeres de la familia. En este sentido, una vez que ella falleció dejó dinero para todas, incluida ella.

No obstante, los padres de la estudiante extrajeron esta especie de herencia que era suya, para ocuparla en pagar la lujosa boda de su hermano, informa R7 LifeStyle.

El relato de la joven

La estudiante explicó, a través de un post en la red social de Reddit, que "cuando me gradué, fui al banco a buscar dinero para la universidad y casi todo se había ido. Me quedaban alrededor de 13 mil dólares (poco más de 10 millones de pesos chilenos).

De acuerdo a lo anterior, señaló que "(cuando me enteré) estaba furiosa. Saqué préstamos estudiantiles y me mudé. Soy una gran fuente de vergüenza para ellos y no podría importarme menos".

Además, contó que el dinero que tenía ahorrado en la cuenta sería "suficiente para que mi hermana y yo podamos terminar nuestra carrera sin deudas".

La demanda contra sus padres

Tras este polémico hecho, la joven buscó asesoría legal para demandar a sus padres por el dinero que le sacaron de su cuenta, lo que generó un distanciamiento con ellos.

"Toda mi familia está en mi contra. Todos piensan que soy una completa idiota por revelar en público asuntos privados de la familia, y que estoy anteponiendo el dinero a la familia", sostuvo.

Por último, reveló que su hermano se contactó con ella para ofrecerle el pago de su matrícula a cambio de que retirara esta acción legal. En este caso, la joven dijo estar de acuerdo, siempre y cuando tuvieran un contrato legalmente vinculante.