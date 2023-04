"Nunca tuve uno": Conocido influencer causa indignación al decir que celulares Android son para "gente pobre"

03 abr. 2023 - 15:05 hrs.

El conocido influencer peruano conocido como "Faulox" fue duramente criticado después de publicar un video en TikTok, en el cual se mostraba realizando una "travesura" al interior de un centro comercial.

El joven se grabó a sí mismo cambiando los fondos de pantalla de unos celulares que estaban en la vitrina de una tienda, colocando una foto de su rostro. Sin embargo, eso no fue lo que realmente indignó a sus seguidores.

Lo que molestó de verdad a los cibernautas que vieron el registro fue que, en un momento, el influencer se refirió de manera despectiva a los usuarios que, al día de hoy, ocupan celulares con sistema operativo Android.

"Nunca manejé un Android en mi vida"

En concreto, el joven calificó como "gente pobre" a las personas que utilizan aparatos móviles con este sistema operativo.

El hecho quedó en evidencia al instante en que intentaba cambiar los fondos de pantalla, cuando preguntó: "¿Cómo se maneja un Android? Nunca tuve un Android".

"Nunca manejé un Android en mi vida. Se los juro que Android es para gente paupérrima, para gente pobre, de escasos recursos", señaló.

Influencer apodado Faulox / TikTok

La reacción en redes sociales

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y hubo algunos que se sintieron ofendidos con el joven, por lo que se lo hicieron saber.

"Pero qué comentario... Entre tus seguidores también hay gente que tiene Android", "pero a mí no me lo compró mi papá" y "la pobreza no está en usar Android", fueron algunos de los mensajes en TikTok.

Por otra parte, hubo quienes mencionaron que "Faulox" se había referido a este tema en un tono sarcástico, infiriendo que en realidad no pensaba de esa manera.

