¿Cuál es la explicación? Aparición de misterioso anillo negro en los cielos de Moscú causa sorpresa

Un misterioso avistamiento fue publicado en las redes sociales, donde se puede ver con claridad la aparición de un anillo gigante de humo negro en el cielo de Moscú, Rusia, y que ha alertado a cientos de cibernautas que han visto el registro que acumula millones de visualizaciones.

Fue el usuario de Twitter @AlexandruC4 quien habría captado las alarmantes imágenes del descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo y con el que muchos ya aseguran podría tratarse de extraterrestres.

Además, el cibernauta expresó que se habría escuchado un fuerte estruendo por unos segundos, que lo hizo tomar su teléfono y grabar al instante.

En el registro, se puede ver cómo el anillo de humo negro comienza a levitar por los aires, al igual como suelen ser caracterizados los platillos voladores en cientos de películas y series.

Frente a esto, miles de personas han propuesto diferentes teorías conspirativas para explicar el fenómeno, donde aseguran que podría ser una manifestación extraterrestre. No obstante, otros apuntan a que se trataría de una explosión.

Sin embargo, no sería la primera vez que se reporta un avistamiento con estas características, y por esta razón sigue creciendo la leyenda de un posible origen desconocido.

Según consignó El Heraldo, un cibernauta habría expuesto una teoría convincente para dar respuesta al fenómeno. En el año 2013, el usuario recordó que habría visto el mismo tipo de fenómeno en el cielo luego de presenciar un evento pirotécnico que produjo el mismo tipo de anillo de humo que el visto en Moscú.

Otro de los casos expuestos en redes tuvo que ver con una usuaria que recordó haber visto un fenómeno similar en el parque temático de Disney, donde al igual que en la versión anterior, también hubo fuegos artificiales y un fuerte estruendo.

Tampoco se descarta que este misterioso anillo negro esté relacionado con las labores propias o un escape en una válvula en una planta petrólera, como sucedió en otros lugares hace algunos años, consigna La Nación.

BREAKING: A loud bang was heard in Moscow, followed by a strange black smoke ring in the sky. pic.twitter.com/amEJaquApp

Residents of Moscow publish videos of a black circle in the city's sky.



What do you think happened there? pic.twitter.com/Ne9CIEDUhI