"Es una tragedia": Estos son los registros de lo que dejó el tornado y las tormentas en Estados Unidos

Al menos 25 personas murieron y decenas quedaron heridas tras las violentas tormentas y al menos un tornado que azotaron a última hora del viernes el estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos.

"Es una tragedia (...) La pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre", dijo en Twitter el gobernador del Estado, Tate Reeves, quien señaló que una de las ciudades más golpeadas fue Silver City.

Mientras, el presidente Joe Biden sostuvo en un comunicado que vio imágenes "desgarradoras" del área y subrayó que su gobierno hará "todo lo posible para ayudar (...) el tiempo que sea necesario".

I also spoke to @FEMA_Deanne, who has already deployed emergency response personnel and resources to support search-and-rescue and assess the damage.



We will do everything we can to help. We will work together to deliver the support you need to recover, for as long as it takes.