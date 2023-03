"No nos lo dijeron antes": Familia descubrió una repugnante sorpresa en su entretecho

24 mar. 2023 - 20:00 hrs.

Una familia británica, de la ciudad de Macclesfield, se encontró con una particular sorpresa cuando descubrieron tres nidos de avispas gigantes en el ático de la casa en la que habitan desde el año pasado.

Tras hallar una puerta secreta que daba a la mansarda del inmueble, los integrantes del clan decidieron explorar un lugar que, hasta ese momento, era desconocido para ellos.

No obstante, la mayor preocupación fue cuando consultaron las tarifas a una empresa especializada respecto a lo que significaba eliminar los nidos y se dieron cuenta del alto valor que cobraban.

"Ocuparon gran parte de la habitación"

“Habíamos estado aquí cinco meses, ninguno de nosotros había estado allí, ya que es a través de un pequeño agujero (la entrada). No sabíamos que podíamos entrar por allí donde lo hicimos”, consignó Eve Ault, hija de la familia, a The Sun.

"Fue un poco impactante. Había estos nidos que eran al menos del tamaño de una pelota gigante, tres de ellos. Ocuparon gran parte de la habitación, ya que es un espacio muy pequeño", agregó.

The Sun

“Los otros dueños de la casa no nos lo dijeron antes. Los agentes inmobiliarios no dijeron, no creo que lo supieran", respondió la joven de 25 años, tras ser consultada respecto a si habían recibido algún tipo de información sobre esto.

La solución

Tras conocer el alto precio del servicio de limpieza de plagas, la familia Ault tomó la decisión de resolver el problema con sus propias manos. Afortunadamente, solo encontraron insectos muertos y ningún tipo de peligro.

"Lo más probable es que fuera un hogar en el que las avispas vivieron y luego se mudaron. Podríamos haber pagado mucho para que los trasladaran profesionalmente, pero mi madre y mi hermana entraron y lo trasladaron", concluyó.

Cabe recalcar que la situación causó revuelo en el vecindario, ya que algunos vecinos comenzaron a reclamar por la vida de los insectos que habían sido retirados del domicilio de los Ault.