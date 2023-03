Solo debían hacerle curaciones: Médico fractura la única pierna de un adulto mayor amputado en Perú

23 mar. 2023 - 20:00 hrs.

Una insólita situación se registró en un policlínico en Perú, cuando un médico fracturó la pierna de un adulto mayor al que recientemente le habían amputado la extremidad izquierda.

El hombre de avanzada edad quedó postrado luego de que su pierna de apoyo quedara inmovilizada debido a la lesión.

"Me apretó el hueso"

Fue el día 15 de marzo que Emilio Castro Rodríguez se acercó al policlínico San Nicolás de la ciudad de Comas para limpiar la herida que quedó de una reciente cirugía. Hace dos semanas había sido amputado de su pierna izquierda, por lo que debía recibir curaciones regulares en la herida, después de haber sido dado de alta del hospital Sabogal de Lima.

No era la primera vez que le limpiaban la herida en este recinto, ya que este tipo de procedimientos debe practicarse cada 3 o 4 días, pero en esta ocasión salió del policlínico con más heridas que con las que llegó.

Luego de una mala maniobra del médico tratante, la pierna derecha de Emilio, aquella que utiliza para apoyarse y movilizarse, se fracturó.

"Al momento de bajarme de la camilla me cogió el pie y me apretó el hueso. Me colgó básicamente, en vez de sostenerme de abajo (de las caderas), porque mi familia me sostiene de arriba para poder sentarme en la silla de ruedas", explicó Castro al programa matinal del canal peruano ATV.

"Ya no podía aguantar el dolor"

Captura de pantalla ATV Perú

A pesar de los gritos de dolor de Emilio, el personal del lugar no le entregó la atención necesaria. Incluso, el médico le pidió que se retirara, pues debía atender al siguiente paciente.

"Ya no podía aguantar el dolor", explicó Castro.

Luego, una mujer se le acercó y le ofreció hacer una radiografía médica, pero no para ayudar al adulto mayor, sino que como una especie de prueba para demostrar que no había sido dañado por el profesional.

"El doctor dice que no le ha hecho nada", habría dicho la funcionaria, según relató a la televisión peruana una pariente de Emilio, llamada Jessica.

Finalmente, ante la falta de atención, Emilio Castro junto a su acompañante tomaron un vehículo y se trasladaron a otro centro de atención dónde si trataron la pierna dañada del adulto mayor.