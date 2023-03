Barba artificial: El truco de una joven para sentirse segura cuando camina sola en la noche

19 mar. 2023 - 11:12 hrs.

Algunas mujeres usan todo su ingenio para alejar los peligros a su alrededor. Una joven reveló en su cuenta de TikTok el truco que usa cuando debe caminar sola en la noche: Una barba artificial. Su video se hizo viral y despertó la curiosidad de los internautas.

Mariana vive en España y en el popular video asegura que lleva una barba en su bolso y, cuando le toca caminar sola, se la pone.

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo”, dice mientras explica que el implemento la hace sentir segura.

Además, afirma que le encanta porque la hace ver bastante sexy. También cuenta que en ocasiones se le ha olvidado quitarse la barba y entra al Metro con ella puesta, pero poco le importa porque se siente realmente bien.

La cuenta de Mariana está llena de clips protagonizados por ella misma, en los que hace parodias de situaciones cotidianas.

“Ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”

En el video la joven se puso la barba “protectora”, para mostrar su look.

“Si alguien me pone algo malo en los comentarios, es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”, advirtió.

Pero lejos de recibir malos comentarios, a la mayoría de los usuarios, en especial a las mujeres, les pareció una gran idea. Hubo quienes acotaron que “ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”. “Es la mejor idea que he visto de verdad, muchas gracias”, escribió otra usuaria.

Otras internautas aseguran que replicarán el truco de Mariana y que ella se ve muy bien con o sin barba. Las mujeres, en definitiva, buscan maneras de resguardar su integridad física cuando las circunstancias las llevan a permanecer solas en lugares potencialmente “peligrosos”, como una calle cualquiera.