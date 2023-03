Millones de peces muertos bloquean un río australiano: "Hay hasta donde llega la vista"

Millones de peces muertos y en estado de creciente putrefacción bloquean un tramo de río en una remota localidad en el interior de Australia, que atraviesa una intensa ola de calor.

Videos publicados en redes sociales muestran embarcaciones abriéndose paso en un mar de peces muertos que cubren casi por completo la superficie fluvial.

El gobierno de la región de Nueva Gales del Sur dijo el viernes que "millones" de peces murieron en el río Darling, cerca de la localidad de Menindee, en el tercer episodio de este tipo que ocurre en la zona desde 2018.

"Es horrible, de verdad. Hay peces muertos hasta donde llega la vista", dijo a la AFP Graeme McCrabb, residente de Menindee.

La población de peces en el río se disparó debido a unas inundaciones recientes, pero ahora están muriendo a causa de "los bajos niveles de oxígeno en el agua (hipoxia) a medida que el nivel del agua retrocede", dijo el gobierno local.

"El tiempo cálido actual en la región exacerba la hipoxia, dado que el agua caliente contiene menos oxígeno que el agua fría, y los peces necesitan más oxígeno a temperaturas más altas", agregó.

Los episodios anteriores de muertes masivas de peces en la localidad se atribuyeron a la falta de agua por una sequía y a un brote de un alga tóxica.

El portavoz del departamento regional de pesca, Cameron Lay, dijo que era "chocante" ver decenas de kilómetros del río repleto de peces muertos.

Low levels of oxygen in Australia's second longest river were to blame for a mass fish die-off recently in a remote part of New South Wales state that saw hundreds of thousands of dead fish found in the Darling River | Read more: https://t.co/9TifUSXGjL pic.twitter.com/lJUBI0Tza2