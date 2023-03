"No tendrán las preocupaciones que yo tenía": mujer de 83 años gana la lotería y paga las hipotecas de 30 familiares

Algunas personas depositan sus esperanzas en la lotería para cumplir sus sueños o salir de la pobreza. Sin embargo, la historia de Marie McCarthy, una mujer de 83 años, se hizo viral tras ganar un premio en Canadá y tomar la decisión de pagar las hipotecas de sus familiares.

La abuela se hizo acreedora de 31 millones de dólares del sorteo canadiense de Lotto Max, con un billete ganador que fue el regalo de cumpleaños de su nieto, Jeff, en enero pasado.

De acuerdo con la reseña del portal Mag, McCarthy proviene de una familia numerosa, muchos de ellos la acompañaron a recibir el premio.

La abuela millonaria dice que no tenía una lista de deseos porque no creía que algo así podría sucederle.

En entrevistas, tras recibir su premio, la abuela contó que su nieto Jeff revisó el boleto y gritó: “Tienes todos los números”, a lo que ella respondió, “¡Sí, claro!”. Narra que solo estuvieron seguros de que era cierto cuando llamaron a Atlantic Lottery para validar el boleto que tenían en sus manos.

Pero lo que ha hecho viral esta historia es el gesto de la anciana de pagar la hipoteca a más de 30 familiares. “Se siente bien. No tendrán las preocupaciones que yo tenía cuando tenía que pagar mi casa”, aseguró.

Tras realizar estos pagos, la cuenta de Marie sigue siendo bastante cuantiosa, así que se ha colado la información de que piensa comprarse un Cadillac antiguo y probablemente emprender un viaje con algunos miembros de su familia cercana.

Meet Marie McCarthy of New Waterford, N.S. who won $31 MILLION playing LOTTO MAX! 🎉



Her grandson Jeff bought her the winning ticket for her 83rd birthday! Read her full story here ➡ https://t.co/SUafj47euw 19+ #AtlanticWin pic.twitter.com/F8x7dIwpvT