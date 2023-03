"Nunca me rendí y ahora soy libre": Lo condenaron a 400 años prisión y 35 años después descubre que era inocente

Sidney Holmes veía imposible vivir más allá del encierro. Cayó preso injustamente. Un día, expuso su caso y por primera vez en 34 años, un juez le dio la razón: es inocente.

Holmes estuvo preso desde 1988, cuando tenía 22 años, y lo acusaron de un asalto a mano armada. El delito lo perpetró un hombre en el condado de Broward, al norte de Miami, Estados Unidos.

Un testigo lo identificó como el asaltante. Entonces, la policía lo detuvo y después un tribunal lo juzgó. Tras hallarlo culpable, le dieron 400 años de condena.

En todo este tiempo, Sidney Holmes hizo todo lo posible por demostrar su inocencia. Pero fue en noviembre de 2020 cuando la Unidad de Revisión de Condenas aceptó su caso.

Desde entonces, esa unidad junto al Proyecto Inocencia de Florida investigaron los hechos. Durante el proceso encontraron errores en el expediente.

Holmes se convirtió en sospechoso del crimen de manera extraña. Un supuesto testigo dijo que él era el conductor no identificado del vehículo en el que iban los dos asaltantes de una pareja en una tienda.

Sidney Holmes has been released after serving more than 34 years of a 400-year prison sentence after the state of Florida reinvestigated the case and determined that he did not commit armed robbery pic.twitter.com/HQRhXXDbXU