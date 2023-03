Dijo que estaba enferma y se fue a la playa: Su compañero mostró las fotos en plena exposición en clases

12 mar. 2023 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La anécdota del compañero de clases que no colabora con los trabajos en equipo trasciende generaciones. En México, un alumno se cansó de encubrir a su compañera y decidió dejarla en evidencia en plena presentación.

Pero no solo la expuso (literalmente) frente a sus compañeros, el bochornoso momento quedó registrado en dos videos que subió a su cuenta de TikTok y se hicieron virales, y que juntos suman millones de reproducciones.

Ir a la siguiente nota

“En conclusión, mi compañera no hizo nada”

En el clip se aprecia a los dos jóvenes frente al resto de los alumnos, terminando su presentación, con el apoyo de diapositivas; entonces Jonatan Ulises dice su lapidaria frase: “En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”.

Mientras lo dice se proyecta la foto de Dariana, su amiga, quien con cara de asombro se defiende diciendo que es todo mentira, que ella estaba enferma y que está colaborando con la exposición.

Pero Ulises guardaba más diapositivas y muestra a la joven en la playa, en un concierto y de paseo con el novio.

“Tan enferma que se fue a la playa y tan enferma que se fue a un concierto”, decía mientras se proyectaban las fotografías que ella misma compartió en sus redes sociales.

“No reina, aquí no reinita”

Jonatan publicó un tercer video en el que explicó que mientras él insistía en trabajar, Dariana prefería dejarlo para última hora y “salió a vacacionar”. Añadió que no considera justo que llegue a exponer como si hubiera trabajado: “Aquí no reinita”, sentenció.

Sin embargo, la maestra creyó que se trataba de una broma y aprobó al equipo con máxima calificación.

“Es exponiendo en clases con mis compañeros o exponiendo a mis compañeros en clase?”, “Un nuevo nivel de lanzar al agua”, son algunas reacciones de los usuarios de la plataforma.