Duró 45 segundos: Joven relata fallida primera cita con un hombre que conoció por Internet

Una fallida primera cita fue la que vivió Rachel Wilson, una joven estadounidense de 28 años, que se reunió con un hombre que conoció mediante una aplicación de citas.

Luego de cuatro días conversando por chat, decidieron juntarse en un bar deportivo para tomar cerveza y comer alitas de pollo.

Sin embargo, lo que Rachel nunca esperó fue que este primer encuentro duraría solo 45 segundos.

"Se va 45 segundos después de encontrarse conmigo"

El tragicómico hecho fue relatado por la misma joven mediante su cuenta de TikTok.

"Mi cita de Hinge (la aplicación) se va 45 segundos después de encontrarse conmigo para 'mover su auto', pero luego me envía un mensaje de texto: 'Lo siento, no lo estaba sintiendo (cara triste)'", escribió en la publicación la joven.

Rachel contó que debido a que había un letrero que alertaba que los vehículos mal estacionados serían remolcados, no le pareció extraño que su acompañante fuera a cambiar su automóvil de lugar.

Sin embargo, considerando que no regresaba, la estadounidense decidió ir en su búsqueda.

"Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto. No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces", contó.

Según consignó Daily Mail, Rachel también señaló: "Creo que si no fuera una persona segura de sí misma, esto me habría arruinado honestamente, pero afortunadamente estoy muy segura y confiada en lo que soy, por lo que no afectará la forma en que enfoco las citas en el futuro".

Sobe cómo fue el encuentro, detalló que se paró frente al hombre, lo saludó y él le expresó que tenía que ir a mover su auto, lo que dio por finalizada la cita.

