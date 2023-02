Le envió un ramo de flores a su novia por San Valentín, pero un insólito error hizo que se convirtiera en viral

17 feb. 2023 - 11:40 hrs.

El reciente "San Valentín" fue una fecha en que muchas parejas celebraron el amor mediante regalos, como los infaltables ramos de flores. Aunque también fue una instancia en que divertidas historias se hicieron virales en redes sociales.

Ese el caso de una pareja argentina, en el que un pequeño detalle, como una insólita confusión en un gesto de amor, casi arruina sus planes de festejarse.

El insólito error que se hizo viral

El pasado martes 14 de febrero, Ramiro Gabilondo quiso tener un gesto romántico y contactó a una florería para enviarle un ramillete de rosas a su novia en el marco del "Día de los enamorados".

Tras comprarlas a través de Internet, desde el negocio lo contactaron por WhatsApp para consultarle si deseaba poner el nombre de la persona que enviaba las flores en la típica tarjeta que acompaña al ramo.

La confusión está en que él literalmente respondió "Nono, gracias!", lo que fue entendido por la florería de que ese era el nombre o apodo de la persona que enviaba el regalo, cuando supuestamente en verdad quería decir "No, no, gracias!"; o sea, que la tarjeta no llevara el nombre.

Cuando el regalo llegó finalmente a manos de la novia de Gabilondo, ella le envió una fotografía de la tarjeta, la que tenía el siguiente mensaje: "Feliz Día de San Valentín" y con la firma "Nono".

Las disculpas de la florería

Tras recibir cientos de comentarios, muchos de ellos haciéndole saber que la equivocación había sido de él, Ramiro expresó que "en mi defensa, no era la primera vez que encargaba (flores a ese negocio). Pero sí, claramente el error es mío por no separarlo".

Una de las respuestas que recibió fue la de Barby Massagli, la mujer que entregó el ramo y que habría escrito "Nono" en la tarjeta: "Perdón la falla, te bombardean por todos lados y uno trabaja a full esos días. Igual yo también estoy tentada, hay cada tarjeta que podía llegar a ser", escribió la joven.

El joven, que además agregó su nuevo apodo a su nombre en Twitter, aceptó entre risas las disculpas de la florería, señalando que el ramo estaba perfecto.