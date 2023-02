Rescatan a una madre y su bebé de 6 meses tras pasar 29 horas bajo los escombros en Turquía

Las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado lunes en el sur de Turquía y el norte de Siria, son devastadoras. Serían más de 5 mil personas fallecidas, según los reportes de ambos gobiernos, y casi 25 mil heridos que han sido rescatados durante las últimas horas.

En esa línea, la mañana de este martes, se conoció que una madre y su hija de seis meses fueron encontradas con vida bajo los escombros de un edificio, 29 horas después de la catástrofe.

El rescate habría sido ejecutado por los equipos de emergencia turcos en la ciudad de Hatay, muy cercana a la frontera con Siria, y se suma a otras increíbles operaciones de auxilio que han finalizado.

Según recogió el portal 20 Minutos, los funcionarios públicos encargados de socorrer a las víctimas del sismo, escucharon una voz entre los restos de un edificio emplazado en una calle del distrito de Odabasi, en lo que encontraron a Hulya Yilmaz y su bebé.

A baby and her mother are rescued from under the rubble of a collapsed building in Hatay, Türkiye, 29 hours after the first of two powerful earthquakes that hit the region pic.twitter.com/NH4VXBK6y2