[NO PUBLICAR] Elon Musk reintegra la suspendida cuenta de Donald Trump a Twitter

La noche de este sábado el empresario Elon Musk, propietario de Twitter, anunció que la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, será reintegrada en la red social.

La decisión ocurre luego de una encuesta realizada por el también propietario de Tesla en la cual un 51,8% de los votantes "decidió" terminar con el bloqueo de Trump en Twitter.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv