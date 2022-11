"Comprará un bitcoin cada día": Bukele sigue apostando por la criptomoneda, pese al desastre en su valor

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, seguirá comprando bitcoin para las arcas públicas a pesar del desplome de la cotización de la criptomoneda, lo que sorprende a algunos economistas que temen perjuicios para las finanzas del país centroamericano.

El mandatario anunció el jueves que comprará un bitcoin cada día, sin precisar por cuánto tiempo lo hará, justo cuando albergaba un encuentro que congregó a defensores de la criptomoneda, de curso legal en El Salvador. El país carece de moneda propia desde que adoptó el dólar.

"Comprar un bitcoin por día no beneficia absolutamente nada a los salvadoreños y mucho menos a los más pobres", explicó el economista independiente Rafael Lemus.

En septiembre de 2021, cuando El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal a la par del dólar, su precio rondaba los 45.000 dólares.

En noviembre de 2021 se empinó a 68.000 dólares, pero en la actualidad se cotiza bajo los 17.000, en medio de la quiebra de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector, hace una semana.

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.