"Es muy triste y asqueroso": Pidió comida mexicana por delivery y encontró algo insólito en ella

14 nov. 2022 - 17:00 hrs.

"Es muy triste y asqueroso". Así reaccionó una usuaria en redes sociales luego de una particular experiencia que vivió al pedir comida mexicana por delivery. Esta vez no se trató de un error en el envío o algo por el estilo, sino de las condiciones en que llegó su producto.

La mujer, identificada como Claudia Medellín en Twitter, desclasificó el instante en que se percató que había un elemento entre los frijoles (porotos) que había solicitado del restaurante El Bajío.

La cibernauta quedó sorprendida al ver que entre su comida había una aguja de jeringa, por lo que decidió tomar algunas fotografías para exponer este episodio.

"Les traigo chisme fresco y desagradable"

En la mencionada plataforma, Claudia explicó que solía pedir comida en este local, al menos, una vez por semana. No obstante, tras este hallazgo, afirmó que desde ahora no lo hará más.

"Les traigo chisme fresco y desagradable: hoy pedimos comida del Restaurante El Bajío y, ¡oh, sorpresa! Los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa!", sostuvo.

A partir de allí, la afectada indicó que "es muy triste y asqueroso. Realmente nos gustaba el Restaurante El Bajío. Íbamos o pedíamos una vez a la semana, pero se acabó. La comida con agujas no se antoja".

Les traigo chisme fresco y desagradable: hoy pedimos comida del @Rest_ElBajio y ¡oh sorpresa! los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa! 😩🤢😵‍💫🤬 💉🥘 pic.twitter.com/wdQPV1M5yw — ✧claudia medellín✧ (@ClauMedellin) November 11, 2022

¿Hubo alguna respuesta?

En el mismo tuit, y unas pocas horas después, Claudia publicó una actualización sobre el estado de su reclamo y señaló que el caso pasará a "corporativo", por lo que se iniciará una investigación.

"La capitana me dijo que en el restaurante no se usan esos materiales, que es atroz y va a pasar el caso a corporativo. Van a investigar para que no suceda de nuevo", manifestó.

Por otra parte, las reacciones no se hicieron esperar y hubo quienes dejaron mensajes como "qué lamentable" y "qué terror".