Un escupitajo revela al asesino de dos mujeres violadas y estranguladas 10 años atrás: el hombre admitió los delitos

Geovanni Borjas, de 38 años, se declaró culpable ante un juez, más de 10 años después de cometer violación y asesinato de las jóvenes hispanas Michelle Lozano, de 17 años, y Bree'Anna Guzmán, de 22.

El sujeto de Torrance, en California, Estados Unidos, no impugnó los cargos de asesinato múltiple y asesinato en la comisión de una violación y un secuestro. Dejó los cuerpos de sus víctimas en autopistas de Los Ángeles, reseñó People.

Los investigadores dieron con el homicida, al analizar el ADN de su saliva luego de tomar muestras de un escupitajo que lanzó sobre la acera. Geovanni fue arrestado hace cinco años y finalmente admitió ser culpable de agredir sexualmente y matar a Michelle y a Bree'Anna, publicó New York Post.

please RT. carwash for my friend bree'anna guzman who was kiddnapped ,missing for a month & was found dead yesterday pic.twitter.com/ZnCC2c71