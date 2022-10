"Es importante el respeto a los animales": Profesor se hace viral al dar clases con un gato en el hombro

04 oct. 2022 - 20:30 hrs.

En Rosario, Argentina, un profesor llamado Brian se volvió viral en redes sociales por realizar clases con un gato en el hombro.

El hecho fue captado por un estudiante de cuarto año del Liceo Avellaneda de Rosario, donde se muestra al profesor escribiendo en la pizarra con el felino recostado sobre él.

El colegio adoptó dos gatos

Si bien el felino no es del profesor, este sí es parte del colegio. El gato que se ve en el video fue apodado “Snarf", mientras que hay otro llamado “Tigro”, como los personajes de la serie “Thundercats”.

La grabación se dio durante sus clases de matemáticas: "La verdad es que me gusta tener un buen vínculo con los cursos para desestigmatizar la materia que para la mayoría es un problema", con ayuda del felino.

"Los chicos me filmaron y no me molestó. Disfruto lo que hago. Es mi vocación y no me imagino afuera de un aula”, concluyó.

El mismo profesor afirma que estos gatos están bien cuidados por personal del colegio, cuentan con sus vacunas y con las visitas correspondientes al veterinario.

"Las autoridades fueron a un refugio y adoptaron a dos gatitos que ahora viven acá. Tienen sus camas para descansar, están vacunados, tienen sus visitas periódicas al veterinario, entre todos les damos de comer y por sobre todo les damos mucho amor", explica el docente a TN.

Amor y respeto por los animales

La escuela cuenta con 600 alumnos y son todos ellos los que reconocen a Snard y Tigro como parte del colegio, cuidando de los felinos.

"Lo importante es concientizar sobre el amor y el respeto por los animales", manifiesta el profesor Brian, quien agrega que reiteradamente van expertos a dar charlas contra el maltrato animal.

Sobre la posibilidad de tener un gato, él indica que no podría, ya que pasa mucho tiempo en la escuela y "pasarían muchas horas solos".

Mira el video aquí: