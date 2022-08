"Me piden que su papá vaya preso": El desgarrador relato de mujer golpeada frente a sus hijos por su expareja

23 ag. 2022 - 23:40 hrs.

Una mujer de Monte Grande, Argentina, denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de su expareja y padre de sus hijos. Pese a haberlo denunciado, el hombre está en libertad.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a lo informado por TN, uno de los episodios más violentos ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando la mujer emprendió camino a la casa de su exsuegra para buscar a sus hijos.

Como la mujer tiene contacto cero con el hombre, desconocía que el sujeto también los había ido a ver. Al notar la presencia, apuró a sus hijos para retirarse del lugar.

Al irse, el hombre "salió atrás mío y me empezó a preguntar por qué me los llevaba si eran sus hijos y yo solo le dije que eso lo teníamos que arreglar en el juzgado. Ahí es cuando me golpea".

"Después del primer golpe que recibo ya no veía nada, me abrió la cara. Empecé a sentir mi cabeza caliente, que me ardía y después ya no sentí nada", detalla la víctima.

Fue ahí cuando sus hijos intentaron intervenir sin mucho éxito. Un vecino debió salir a socorrerla, momento en que el agresor desistió: "Mi hijo mayor me decía que lo iba a matar. Mi papá te quiso matar".

"Quieren que vaya preso"

En conversación con Nosotros a la Mañana, la mujer cuenta que, pese a tener orden de alejamiento, el sujeto continúa en libertad.

"Estoy desesperada, angustiada, esperando que la justicia haga algo para que mis hijos retomen su vida", ya que fueron afectados emocionalmente al ser testigos de tal violencia.

Es por ese hecho que "mis hijos me dicen que quieren que su papá vaya preso" y que esperan volver a casa. La familia debió irse por posibles represalias del hombre.

"Mi hijo de 16 años me dice yo no tengo que tener miedo porque no hice nada malo, el que tiene que tener miedo es él", detalla la madre.

Finalmente, Susana pidió justicia por este hecho y que el agresor no siga impune, más considerando que todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la avenida.