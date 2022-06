Unión Europea concede estatuto de "candidata" a Ucrania para entrar a su organización

La Unión Europea (UE) aceptó este jueves la candidatura de Ucrania para adherir al bloque, en un claro gesto de apoyo a ese país que resiste desde hace cuatro meses a una invasión rusa que se está apoderando de toda su región oriental.

La cumbre de los 27 países de la UE en Bruselas, también acordó el estatuto de candidata a Moldavia, otra exrepública soviética con parte de su territorio controlado por separatistas prorrusos.

"Es un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania y la UE", tuiteó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agregando que "el futuro de Ucrania se encuentra en el seno de la UE".

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn