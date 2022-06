Reino Unido quiere vacunar contra la viruela del mono a hombres gays "de riesgo"

La agencia sanitaria británica recomendó este martes la vacunación contra la viruela del mono a hombres gays "de riesgo", como los que tienen muchos compañeros sexuales, un grupo muy afectado por la ola reciente de contagio.

"Aunque cualquier persona puede contagiarse de la viruela del mono, los datos actuales muestran niveles de transmisión más elevados entre (aunque no únicamente) las redes sexuales de hombres gays, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres", destacó la agencia británica de salud pública (UKHSA) en un comunicado.

Aunque no se trata de una infección sexualmente transmisible, la transmisión puede producirse por relación sexual.

Las autoridades británicas recomiendan entonces la vacuna Imvanex para hombres considerados de riesgo por los médicos.

Esto concierne a "los que tienen varios compañeros, participan en relaciones sexuales grupales o frecuentan lugares" específicos donde se dan relaciones, precisó.

