Hombre arroja a una mujer a las vías del metro de Nueva York: Ofrecen recompensa por su captura

La policía de Nueva York busca a un hombre que agarró y empujó a una mujer a las vías en una estación del metro en el Bronx durante el fin de semana, el último de una serie de crímenes violentos en uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo.

La policía publicó en Twitter un video del incidente que muestra al sujeto caminando detrás de su víctima, rodeándola con sus brazos y arrojándola sobre la plataforma hacia las vías, en un incidente registrado el domingo en la estación de trenes de Westchester y Jackson.

La mujer fue llevada al hospital donde se encuentra en condición estable, dijo a Reuters un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Los medios locales informaron que los transeúntes ayudaron a la mujer a salir de las vías antes de que llegara un tren y que sufrió una fractura de clavícula y cortes.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 3.500 dólares por información que condujera al arresto del agresor, que vestía una camiseta blanca sin mangas, pantalones cortos y gorra de béisbol, y cargaba una mochila roja.

A principios de este año, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde, Eric Adams, prometieron aumentar las patrullas policiales y ampliar el alcance a los enfermos mentales después de que asaltantes fortuitos empujaran a un número inusual de pasajeros a las vías del metro.

En abril, un hombre detonó bombas de humo y abrió fuego dentro de un vagón del metro de la ciudad de Nueva York en Brooklyn, hiriendo a 10 personas con disparos. Frank James fue detenido por el ataque unas 30 horas después en el bajo Manhattan y se declaró inocente de los cargos federales de terrorismo.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M