Elon Musk desafía a Vladimir Putin a un "combate" cuerpo a cuerpo con Ucrania como premio

Elon Musk desafió el lunes recién pasado al presidente Vladimir Putin, a un "combate" cuerpo a cuerpo, cuyo trofeo es nada menos que Ucrania, país invadido por las tropas rusas hace poco menos de tres semanas.

El multimillonario y fundador de la compañía espacial SpaceX escribió en su cuenta de Twitter que "por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania", aunque sin precisar cómo sería el duelo.

"¿Acepta esta pelea?", preguntó Musk en otro mensaje en ruso, dirigiéndose direcamente a la cuenta oficial en inglés de la mencionada red social del Kremlin.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна