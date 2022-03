"Me pidió perdón": Profesor fue asaltado por delincuente que resultó ser su alumno

Julio Ferreri, profesor de la escuela de Tucumán, fue víctima de un asalto por dos delincuentes que lo abordaron a la salida del establecimiento. Al perseguirlos, se dio cuenta de que uno de ellos fue un alumno hace años.

Hechos

Fue a la salida de la escuela, estando en su moto, cuando dos motochorros lo interceptaron para robarle el celular y la mochila luego de ser apuntado con una pistola. Ante esto, el profesor se resistió y los persiguió.

Sin embargo, esa última decisión fue gatillada, ya que al momento de verlos a la cara, reconoció que uno de los delincuentes fue su alumno, contó a TN.

“Lo reconocí automáticamente”

En conversación con TN, el profesor contó que los delincuentes se abalanzaron contra él, sacándole la mochila.

“Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis exalumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años”, contó.

Los delincuentes huyeron y Julio fue detrás de ellos, rogando por sus cosas mientras le gritaba “fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”.

“Sentía que en algún momento me iba a reconocer. Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular, ahí agarré las cosas gracias a los vecinos”, detalló el profesor.

Mensaje pidiendo perdón

Luego de recuperar sus cosas, retornó a su hogar. Posteriormente, recibió un particular mensaje: era el delincuente que fue su alumno para pedirle perdón.

“Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón. El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”, contó el docente.

“Él no me reconoció porque yo estaba con el casco puesto. Cuando empiezo a perseguirlo, entramos por un pasaje al costado de la vía y ahí me saque el casco”, explicó.

Mensaje del delincuente al profesor: