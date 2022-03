Un joven de 21 años fue condenado a 17 de prisión tras asesinar con 26 puñaladas al estudiante Juan Cruz Ibáñez (23) en 2018, en la ciudad de Rosario, en Argentina, cuando el homicida aún era menor de edad.

Junto a lo anterior, en el país trasandino ha llamado la atención una carta que la jueza del caso le envió al imputado, en donde le pide recapacitar su comportamiento, además de reflexionar y aconsejarlo sobre su reinserción social.

La carta de la jueza

"Tal como charlamos en el último encuentro, tú mismo reconoces el dolor que provocaste y que no le deseas eso a ninguna persona", comenzó señalando en la carta la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena al imputado Lucas Ezequiel Ojeda, según el medio Todo Noticias.

En la misiva, le menciona los "problemas de convivencia" que el condenado tiene en el penal y le aconseja que "es muy importante que no sigas repitiendo esas conductas", además de resaltarle la importancia de incorporarse "a la escuela y a talleres grupales de expresión artística".

"Aún recuerdo la poesía que me recitaste y que te gusta tocar la guitarra. El arte es una de las formas del amor. Pero no me refiero al amor de las películas románticas, sino al amor que debería existir entre los seres humanos. Por eso me parece tan importante que sigas escribiendo, aprendiendo música y haciendo actividades de ese tipo", manifestó, según el citado medio.

Finalmente, la magistrada añadió: "Recuerda que siempre va a estar la posibilidad de pedir perdón y de escribir una carta a los familiares de Juan Cruz. Acuérdate, también, que dijimos que quizás ellos no puedan leer la carta ya mismo (o quizás que no la lean nunca) y que también hay que respetar esa decisión. Pero a pesar de esto, el simple hecho de que tú puedas pedir perdón de corazón es un gran paso para restaurar y sanar".

El homicidio de Juan Cruz

El crimen ocurrió el 29 de junio de 2018 en la ciudad de Rosario, mientras Juan Cruz Ibáñez, de 23 años, dormía en su habitación.

Lucas Ojeda, el autor del asesinato y que en ese entonces tenía 17 años, trepó hasta el departamento de Ibáñez e ingresó tras abrir un ventanal que no estaba trabado. Instantes después, cometió el crimen tras apuñalarlo 26 veces.

Posteriormente, Ojeda se bañó en el departamento, robó todos aquellos objetos de valor que encontró y huyó en taxi con varios bolsos hasta el lugar en donde vivía su hermana. Con el relato del taxista que lo trasladó, se pudo lograr su detención el 3 de julio de ese año.