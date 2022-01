La trágica historia de una joven madre no vacunada que falleció de coronavirus tras dar a luz a su sexto hijo

Fue detectada con Covid-19 y falleció de una neumonía ocasionada por el mismo virus. Esta es la trágica historia de Crystal, cuyo deceso impactó a la comunidad estadounidense y a la vez a su propia familia, que vivió en carne propia el duro proceso que inició tan solo un día después de Año Nuevo.

Rico Hernández, su esposo, quien además creció con la mujer en la ciudad de Pasadena, reveló detalles acerca de su adolescencia y de la vez que tuvieron su primera cita: "Comenzamos a salir en noveno grado y hemos estado juntos desde entonces", comentó el hombre.

Hernández solo tuvo palabras de aprecio hacia su pareja y afirmó que "ella siempre fue muy, muy, muy amorosa" y que "siempre tenía una gran sonrisa y le encantaba reír. Le encantaba pasar un buen rato. Jugar y divertirse".

Mujer estaba esperando su sexto hijo

El hombre comentó cómo fueron los primeros días luego de que Crystal fuera diagnosticada con coronavirus, y explicó que previo a aquello "comenzó a sentir opresión en el pecho y luego su respiración se volvió muy, muy corta y muy, muy mala. Como si estuviera luchando por hablar".

Pero la preocupación de Hernández era aún mayor, ya que la mujer de 27 años estaba esperando a su sexto hijo. Incluso, confirmó que ni él ni su pareja estaban vacunados, producto de sus creencias, informa ABC13 News.

"Estaba embarazada y tenía algunas preocupaciones. Todo sucedió muy rápido y nos estaban presionando (a vacunarse) y ella simplemente no quería, no se sentía cómoda, así que no iba a ir en contra sus deseos", señaló.

La hospitalización de Crystal

A raíz del contagio y el embarazo, los médicos decidieron hospitalizar a la mujer, quien fue derivada a otro recinto médico, desde donde informaron que tenía una neumonía debido al coronavirus.

Posteriormente, los propios especialistas decidieron realizarle una cesárea de emergencia a Crystal, quien dio a luz a su sexto hijo, Koda, a las 25 semanas.

Pese a que los doctores afirmaron que su salud había mejorado, repentinamente empeoró.

"Ojalá la hubiera abrazado más fuerte y abrazado mucho antes de dejarla pasar por esas puertas corredizas", expresó su esposo.

Estado de salud del bebé

En cuanto a Koda, el bebé recién nacido de Crystal y Rico, aún se mantiene hospitalizado, aunque muy fuerte y estable, aseguró su padre.

El hombre reveló que uno de los pilares fundamentales en este periodo ha sido la compañía y los mensajes de Sophia, su hija mayor.

"A mis bebés les digo que estén orgullosos de su mamá porque ella fue muy fuerte y luchó hasta el final", agregó Hernández.