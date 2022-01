Piloto estrella su avioneta en unas vías férreas y es rescatado segundos antes de ser impactado por un tren

La Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, encabezó el domingo pasado el rescate de un piloto que estrelló su avión en las vías férreas en el marco de un aterrizaje de emergencia.

Los uniformados debieron actuar con rapidez, puesto que la aeronave estaba a punto de ser impactada por un tren que se acercaba a toda velocidad.

Un video muestra el momento exacto en que los uniformados ayudaron al hombre, quien además estaba evidentemente lesionado y ensangrentado tras el choque, consigna Caracol.

Lo más impactante vino después, ya que tuvieron que arrastrar al piloto hasta una zona segura, una vez que fuesen alertados por la bocina del tren que segundos después pasó a toda velocidad por las vías.

Un registro tomado por un testigo muestra una imagen más clarificadora del instante en que el tren choca la avioneta -que quedó totalmente destrozada- y sigue su camino.

Tras ser salvado de milagro, el piloto fue derivado a un centro asistencial, donde los médicos le trataron los cortes y otras contusiones que tuvo a partir del accidente.

Según información preliminar, la avioneta -que iba con un solo ocupante- despegó desde el aeropuerto Whiteman, pero más tarde habría sufrido una falla mecánica de manera repentina.

Por este motivo, el afectado debió realizar un aterrizaje de emergencia, cayendo forzosamente en las vías del tren y sin que resultaran otras personas lesionadas.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo