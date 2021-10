Influencer lanza dinero desde un helicóptero y genera polémica: "Mi dinero es 100% legal"

"Ay amiga me encanta, nunca me había subido", manifestó con entusiasmo la influencer Epa Colombia mientras se trasladaba en un helicóptero y lanzaba billetes, en el municipio Suesca, Cundinamarca, Colombia.

Con un traje ejecutivo negro, peinada y maquillada, la controversial empresaria Daneidy Barrer Rojas llegó al helipuerto en un auto de lujo, abordó la aeronave y recordó que en su pasado andaba en bus.

Pero el video generó reacciones de todo tipo. Sin embargo, la vendedora de keratinas y propietaria de peluquerías en ciudades colombianas respondió en su cuenta en Twitter: “Muchas cosas malas desea la gente envidiosa”.

Muchas cosas malas desea la gente envidiosa — Epa Colombia 🏳️‍🌈🇨🇴 (@iEpaOficial) October 5, 2021

Influencer niega lavado de dinero

Después de las repercusiones de su grabación por la que usuarios de redes sociales llegaron a compararla con el fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Epa Colombia se dirigió nuevamente a sus seguidores a través de las historias de su cuenta en Instagram.

EPA Colombia lanzando fajos de billetes desde un Helicóptero al estilo Pablo Escobar. Esas keratinas están como raras. — U L D A R I C O (@UldaricoChilito) October 5, 2021

Tirar fajos de billetes desde helicópteros recuerda la cultura mafiosa y criminal de los años 80 que tanto daño hizo a Colombia. No es chistoso y en cambio sí deja muchas muchas dudas en el aire. EpaColombia denigra de quienes a pulso hemos trabajado para poder crecer. — David Luna (@lunadavid) October 5, 2021

“No quiero que me juzgues y me critiques porque mi dinero es 100% legal, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) podía venir a visitarme y sé que me condecorarían porque sí pago impuestos, porque no evado, porque soy una mujer exitosa, 100% legal, esto no es 50-50, 100% declaradora de renta”.

A través de esa misma red social, Epa Colombia refiere que se dedica a la venta de calzones “levantacolas”, planchas y secadores para cabello y keratinas.

Al respecto, Infobae destaca que la mujer pidió a sus seguidores permiso para ir al municipio Soacha y descender el helicóptero lo más que se pueda para nuevamente lanzar billetes.

“Yo no estoy lavando dinero, puedes venir a mi empresa y visitarla, amiga. Yo compro con IVA, vendo con IVA, yo no soy ninguna lavadora, he trabajado y salido adelante”, publicó el diario El Tiempo, en referencia a declaraciones recientes de la influencer.

