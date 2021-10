Niño recibió disparo durante persecución y ahora tiene miedo de salir a la calle: "¿Por qué me pasó esto a mí?"

Al borde de la muerte estuvo Alexis, un niño de 10 años, quien fue víctima de un disparo en plena vía pública en Buenos Aires, Argentina, razón por la cual ahora tiene miedo de salir incluso a la calle.

El pequeño recibió el impacto balístico en una de sus piernas al momento en que se producía una persecución, donde delincuentes escapaban de la policía en un auto que tenía encargo por robo desde septiembre.

Al verse acorralados por los uniformados, los individuos decidieron utilizar sus armas, instante en el que comenzó un tiroteo. Allí fue cuando el menor recibió un balazo -de cuyo autor aún se desconoce- que pudo haberle costado la vida, informa TN.

Estado de salud del niño

Por este motivo, Alexis debió ser trasladado de urgencia en una patrulla hasta el Hospital Ballestrini, junto con un funcionario policial que también fue herido.

Tras ser atendido por personal médico, ahora el pequeño está estable y fuera de peligro en el Hopistal de Niños de Ciudad Evita, hasta donde fue derivado e intervenido en las últimas horas.

"¿Por qué me pasó esto a mí?

María Ester, la madre del niño comentó que su hijo estaba cerca de su domicilio, ya que lo había enviado a comprar a un local cercano: "Yo lo mandé confiada a comprar al kiosco. En el barrio nos conocemos entre todos los vecinos", manifestó.

Sin embargo, tras el violento hecho, la mujer reveló que "Alexis me dijo que, ahora, no va a salir más, no quiere ir a comprar más".

De acuerdo a lo anterior, indicó que el pequeño "Llora y me pregunta: '¿Por qué mami me pasó esto?'", lo que ha generado preocupación en el entorno familiar.

"Alexis sabe quién es el policía que le tira, él lo apunta en el video. En ningún momento perdió el conocimiento. Él está bien, se está recuperando. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba mi hijo, que no hizo nada malo", sostuvo.

Agregó que "él está criado con mucho amor, va a la escuela, juega a la pelota, tiene un montón de amigos y no es justo lo que le pasó".

