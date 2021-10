Suspenden a profesor por comentarios sexistas: Recomendó a alumnas aprender a cocinar para no ser agredidas

¿Qué pasó?

Un profesor mexicano fue despedido por decirles a sus alumnas que, si quieren evitar ser apuñaladas por parte de sus maridos, deben aprender a cocinar.

El catedrático del programa de Medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ahora está bajo investigación por sus dichos violentos.

El video fue viralizado por una de sus alumnas y hace referencia al crimen de una mujer de 43 años que fue apuñalada por su esposo en el abdomen, pues, aparentemente, quemó la comida en diversas ocasiones.

"Si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje que no tenga cena, porque la quemó. Entonces esa es la recomendación del día: aprendan a cocinar antes de casarse", afirmó el docente.

Aprender a no perder la cordura

Luego de esa alocución del académico, una de las alumnas pregunta "¿no sería mejor, doctor, a que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?, ¿la recomendación no sería, mejor, no apuñalar a nuestras esposas?".

Sin embargo, el profesor mantuvo su postura y respondió "esa es la tuya, la mía es aprender a cocinar".

El comentario causó gran molestia no solo entre las alumnas presentes durante la clase telemática, y luego de darse a conocer a través de redes sociales, la comunidad estudiantil se unió a los reclamos para pedir que la universidad tomara acciones contra el docente.

Suspensión inmediata

A través de una declaración pública difundida a través de redes sociales, la institución comunicó que "la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos".

La institución remarca que "se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso".

En el último párrafo, la universidad enfatizó que "no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier forma de violencia".

