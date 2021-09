Amigos lanzan a novio al aire y le provocan un daño vertebral tras dejarlo caer al piso

Liviu Filimon, un hombre de Rumania, tuvo que ser internado en un hospital con un daño vertebral luego de que varios de sus amigos lo lanzaron al aire durante su boda, pero no lo lograron atajar a tiempo y lo dejaron caer.

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa cómo el afectado, de 31 años, fue lanzado hacia el aire dos veces. La última vez que sus compañeros lo arrojaron hacia arriba, no calcularon correctamente los movimientos y dejaron que cayera al piso, reseñó RT.

La reacción de la esposa de Filimon, quien observó todo de primera mano, fue de gran preocupación, pues el hombre se golpeó fuertemente en la cabeza. El incidente, que ocurrió en la ciudad rumana de Oradea y generó mucha especulación en el país, pues algunos medios de comunicación aseguran que lo dejaron caer, informó Milenio.

Piensa en demandar a sus amigos

En lugar de dejarlo quieto en donde estaba, la situación se complicó luego de que los compañeros del afectado lo levantaron e hicieron que se sentara en una silla. “No deberían haberme movido cuando estaba tirado en el suelo”, dijo el novio a la prensa local.

A pesar de que pudo quedar paralítico a raíz de la caída, Filimon fue llevado oportunamente al hospital, donde logró mover los pies un día después de su ingreso.

Los médicos le detectaron una lesión en dos vértebras, pero dijeron que no necesitaba cirugía, por lo que fue dado de alta el martes 28 de septiembre de 2021. Sin embargo, tendrá que someterse a un tratamiento de rehabilitación.

La recepción no se suspendió luego de que llevaron al hospital a Filimon, que se quejó de que solo uno de sus amigos se comunicó con él para pedirle disculpas. “Esperaba más interés de ellos, pero me decepcionaron”, dijo. Por otro lado, no descarta iniciar un proceso legal contra los invitados involucrados en el incidente, que pudo ser mucho más trágico.

